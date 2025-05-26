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بدء تنفيذ مشروع طرد محطة البركة وإعادة تأهيل "المراغي" بأسيوط (صور)

تنفيذ مشروعات الصرف
تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بأسيوط، فيتو

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تحت رعاية اللواء هشام أبو النصر من بدء  المشروعات المبرم تنفيذها ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط. 

جاء ذلك بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وشركاء التنمية الأوروبيين وعدد من المؤسسات بينها (بنك التعمير الألماني KFW ــ الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ــ بنك الاستثمار الأوربي EIB ــ المفوضية الأوروبية EU ــ وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO.

 

تنفيذ خط طرد رئيسي لمحطة البركة والشبكة المحيطة بها 

وشمل برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط تنفيذ خط طرد رئيسي لمحطة البركة والشبكة المحيطة بها وكذلك إنشاء مشروع محطة البركة 3 داخل محطة رفع صرف صحي البركة، بالإضافة إلى تأهيل ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحى المراغي بمدة تنفيذ للمشروع تصل إلى 18 شهر، وجارى إعداد التصميم الإبتدائي لمشروع العزبة البحرية بمركز أسيوط لتنفيذ محطة رفع بصرف صحي  لتصب على محطة رفع البنك الدولى القائمة بعد تأهيلها لاستيعاب التصرفات القادمة من محطة العزبة البحرية.


وفي هذا السياق أشاد المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بمجهودات المشروع التى ستحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وأكد المهندس هشام الدغار مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي وعدد من مسئولي وحدة التعاون الدولي أن  المشروعات المستهدفة ببرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني IWSP2 بأسيوط تهدف إلى  تعزيز الكفاءة الخدمية بمرفقي المياه والصرف الصحي لاستيعاب الكثافة السكانية والتوسعات العمرانية المحيط بمدينة أسيوط. 

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