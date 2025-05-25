تقام اليوم الأحد مباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز حيث يشهد اليوم إقامة المباريات الأربع بالجولة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



إنبي ضد زد - 8 مساء

الإسماعيلي ضد الجونة - 8 مساء | أون سبورت 1

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة - 8 مساء | أون سبورت 2

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- الجونة 30 نقطة

2- زد 30 نقطة

3- طلائع الجيش 27 نقطة

4- انبي 25 نقطة

5-الاتحاد 35 نقطة

6- سموحة 24 نقطة

7- مودرن سبورت 22 نقطة

8- غزل المحلة 21 نقطة

9-الاسماعيلي 19 نقطة

إلغاء الهبوط

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

6 أندية انفذها قرار إلغاء الهبوط

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- الجونة 30 نقطة

2- زد 30 نقطة

3- طلائع الجيش 27 نقطة

4- انبي 25 نقطة

5-الاتحاد 35 نقطة

6- سموحة 24 نقطة

7- مودرن سبورت 22 نقطة

8- غزل المحلة 21 نقطة

9-الإسماعيلي 19 نقطة

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري



مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري.(0-1)

بتروجيت ضد الزمالك..(1-3)

سيراميكا ضد حرس الحدود..(2-0)

الأربعاء 28 مايو

الأهلي ضد فاركو..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء

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