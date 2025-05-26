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رياضة

المصري يختتم معسكره بالقاهرة استعدادا لحرس الحدود (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أدى فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي له، مساء اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق غدا الثلاثاء إلى السويس الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

 

موعد مباراة المصري وحرس الحدود 

ويلتقي فريقا المصري وحرس الحدود بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

 

ترتيب المصري بالدوري 

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتأكد غياب باهر المحمدي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية  لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدف مقابل شيء وشهدت حصول المحمدي على جائزة أفضل لاعب.

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