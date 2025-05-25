صراع الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

ترتيب الدوري المصري، يتصدر فريق الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة قبل خوض الاحمر مباراته الأربعاء القادم بختام لقاءات الجولة الثامنة.

وأقيمت أمس ثلاثة مواجهات بالجولة الثامنة، وتبقى مباراة واحدة بين الأهلي وفاركو، في حين أن بيراميدز “باي” في تلك الجولة.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري



1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4-المصري البورسعيدي 39 نقطة

5- البنك الأهلي 37 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة



مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري



مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري.(0-1)

بتروجيت ضد الزمالك..(1-3)

سيراميكا ضد حرس الحدود..(2-0)

الأربعاء 28 مايو

الأهلي ضد فاركو..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء

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