الأحد 25 مايو 2025
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أزمات تضرب بيراميدز قبل النهائي الأفريقي.. رحلة 15 ساعة ورابطة الأندية ترفض تأجيل مباراة سيراميكا.. والفريق يحارب على الدوري والكأس والبطولة القارية

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يخوض فريق  بيراميدز واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، وذلك قبل أيام قليلة من مباراته المرتقبة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقررة يوم 1 يونيو المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

ورغم نجاحه في انتزاع تعادل ثمين خارج الديار بهدف لمثله، إلا أن الطريق نحو اللقب القاري لا يبدو مفروشًا بالورود، إذ تحاصر الفريق عدة أزمات إدارية، وجدول مضغوط، وصراعات داخلية وخارجية تضغط على الفريق وجهازه الفني بقوة.

أزمة مباراة سيراميكا ورفض التأجيل

أولى الأزمات الكبرى التي فجّرت غضب  بيراميدز هي رفض رابطة الأندية تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة التاسعة من الدوري المصري، والمقررة يوم 28 مايو، أي بعد 48 ساعة فقط من مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، وقبل 72 ساعة من الإياب الحاسم.

ورغم إرسال إدارة بيراميدز خطابًا رسميًا تطلب فيه تأجيل المباراة بداعي تمثيله لمصر في مهمة وطنية، فإن الرابطة تمسكت بإقامة اللقاء في موعده، بل هددت بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق حال عدم الحضور.

وتعد هذه المباراة فاصلة في صراع اللقب المحلي، حيث يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب بـ55 نقطة، يليه بيراميدز بـ53 نقطة، وهو ما يعكس أهمية المباراة التي تأتي في توقيت غير مثالي على الإطلاق للفريق السماوي.

رحلة الـ 15 ساعة.. وإلغاء الراحة

عادت بعثة بيراميدز من جنوب أفريقيا صباح اليوم بعد رحلة مرهقة استغرقت قرابة 15 ساعة تخللتها محطة ترانزيت في نيروبي، حيث وصلت البعثة في حالة من الإرهاق الشديد بعد لقاء الذهاب أمام صن داونز.

ورغم الرحلة الشاقة، قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق، إلغاء الراحة واستئناف التدريبات مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة سيراميكا، وسط حالة من التشتت الذهني والبدني للاعبين والجهاز الفني.

بيراميدز وصن داونز
بيراميدز وصن داونز

صراع ثلاثي.. دوري وكأس وأفريقيا

يواجه بيراميدز تحديًا غير مسبوق بخوضه 3 بطولات في توقيت واحد: دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، وكأس مصر. ويأمل في تحقيق إنجاز تاريخي بإحراز أول ألقابه القارية، إلى جانب مواصلة الضغط في الدوري المحلي، إلا أن الضغوط الإدارية وتضارب المواعيد باتت تُهدد ببعثرة أوراق الفريق.

 أزمة مباراة القمة.. والنقاط المؤجلة

أزمة أخرى تفجرت في الخلفية، تتعلق بموقف بيراميدز من قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي اعتُبر فيها الأهلي منسحبًا وخاسرًا 0-3 قبل أن يتم إلغاء عقوبة خصم النقاط لاحقًا.

ورفع بيراميدز شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد هذه القرارات، مطالبًا بتطبيق الخصم الكامل، إلا أن المحكمة رفضت الشق المستعجل وقررت نظر القضية بإجراءات طبيعية، على أن يُصدر القرار قبل الجولة الحاسمة من الدوري.

مباراة الإياب أمام صن داونز

بيراميدز يستعد لاستضافة صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الحسم يوم الأحد 1 يونيو، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1. وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة التي جرت في بريتوريا.

ويسعى بيراميدز لكتابة التاريخ والتتويج بلقبه الأول قاريًّا، وسط دعم جماهيري منتظر، لكن وسط كل هذه المعطيات، يبدو أن العدو الأول للفريق في هذه المرحلة ليس المنافس الجنوب أفريقي، بل الضغوط المحلية والمعنوية والإدارية التي تهدد بعرقلة الحلم.

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