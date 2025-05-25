ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الأحد 25/مايو/2025 - 03:14 م 5/25/2025 3:14:00 PM

ترتيب الدوري المصري، تقام اليوم الأحد مباريات الجولة الثامنة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري.

ويتصدر فريق الجونة قمة مجموعة الهبوط برصيد 30 نقطة وبنفس الرصيد زد اف سي

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- الجونة 30 نقطة

2- زد 30 نقطة

3- طلائع الجيش 27 نقطة

4- انبي 25 نقطة

5-الاتحاد 35 نقطة

6- سموحة 24 نقطة

7- مودرن سبورت 22 نقطة

8- غزل المحلة 21 نقطة

9-الاسماعيلي 19 نقطة



مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء



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