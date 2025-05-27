شريف عبد المنعم يعلق على إمكانية رحيل رامي ربيعة عن الأهلي

علق شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق على إمكانية رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري بعدما ارتبط اسمه بالخروج من قلعة النادي.

شريف عبد المنعم يتحدث عن رحيل رامي ربيعة

وقال شريف عبدالمنعم في مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "أعتقد أن اللاعب عندما يصل إلى سن متقدم يبحث عن التأمين الخاص لمستقبله".

وأضاف: "هناك لاعبين عندما يصلون لسن معين، يبحثون عن التأمين المستقبلي بالذهاب لأندية جديدة وهذا حق لهم في التصرف، ورحيل رامي ربيعة لن يضر بالنادي الأهلي".

وتابع: "عندما تتاح فرصة كبيرة لبعض اللاعبين مثلما حدث مع شريف إكرامي أو أحمد فتحي بالتأكيد سيتم التفكير في المسألة لأنها فرصة كبيرة لهم".

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