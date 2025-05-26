أخبار الرياضة اليوم.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية.. تطورات مفاوضات الزمالك للتجديد لعبدالله السعيد.. ريفيرو يصل القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يرأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن هناك تواصلًا مستمرًا مع عبد الله السعيد، نجم الفريق، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالبقاء وتمديد عقده.

وصل الإسباني خوسيه ريفيرو للقاهرة استعدادا للتعاقد مع النادي الأهلي لتولي مهمة قيادة الفريق الأول.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن وفدا من النادي استقبل ريفيرو حاليا بمطار القاهرة.

قال مصدر داخل الأهلي، إن محمد علي بن رمضان سيكون أولى صفقات النادي الصيفية التي سيتم الإعلان عنها عقب مباراة فاركو الأربعاء المقبل، حيث وصل التونسي الي القاهرة أمس الأحد، تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي.

استجابت الشرطة البريطانية لحادث دهس وقع قرب موكب نادي ليفربول الاحتفالي بلقب الدوري الإنجليزي بعد تقارير عن تصادم سيارة مع المشاة.

وأعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال رجل في ليفربول، شمالي إنجلترا، عقب ورود تقارير عن اصطدام سيارة بالمشاة.

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، آخر تطورات المفاوضات لضم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي أعلن رحيله عن ناديه بنهاية عقده مع النادي في يونيو المقبل.

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة الأتزوري استعدادًا لمباراتي النرويج ومولدوفا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقررة الشهر المقبل.

كشف البرازيلي كاكا لاعب ريال مدريد وميلان السابق، عن مرشحه للتتويج بالكرة الذهبية 2025، والمرشح لها كل من محمد صلاح نجم ليفربول ولامين يامال لاعب برشلونة وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يخضع بن رمضان لجلسة تصوير خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإعداد برومو تقديم الصفقة لجماهير الأهلي، ثم يسافر اللاعب عقب تلك الجلسة لتونس لمدة يومين، على أن يعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

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