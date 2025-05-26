دهس عدد من مشجعي ليفربول خلال موكب احتفالات الدوري وبيان عاجل من الشرطة البريطانية (فيديو)

استجابت الشرطة البريطانية لحادث دهس وقع قرب موكب نادي ليفربول الاحتفالي بلقب الدوري الإنجليزي بعد تقارير عن تصادم سيارة مع المشاة.

ووقع الحادث بينما اصطف آلاف المشجعين في شوارع المدينة احتفالًا بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ النادي.

This doesn’t look good be safe reds 💙❤️ pic.twitter.com/eCNFDlRc1l — JAMIE (@any_spare) May 26, 2025

اعتقال منفذ حادث موكب ليفربول

وأعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال رجل في ليفربول، شمالي إنجلترا، عقب ورود تقارير عن اصطدام سيارة بالمشاة.

وقالت الشرطة عبر موقع إكس، الاثنين: "نتعامل حاليًا مع بلاغات عن حادث تصادم مروري في وسط مدينة ليفربول".

موكب نادي ليفربول الاحتفالي

وأضافت: "تم الاتصال بنا بعد الساعة السادسة مساءً بقليل من اليوم الاثنين 26 مايو، عقب ورود تقارير عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة في شارع ووتر. توقفت السيارة في مكان الحادث، وتم اعتقال رجل".

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