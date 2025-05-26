الإثنين 26 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يستعد للإعلان عن أولى صفقاته الصيفية

الأهلي
الأهلي

 قال مصدر داخل الأهلي، إن محمد علي بن رمضان سيكون أولى صفقات النادي الصيفية التي سيتم الإعلان عنها عقب مباراة فاركو الأربعاء المقبل، حيث وصل التونسي الي القاهرة أمس الأحد، تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي. 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

محمد علي بن رمضان 
محمد علي بن رمضان 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي محمد علي بن رمضان النادي الأهلي

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