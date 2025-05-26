كاكا يكشف مرشحه الأبرز للتتويج بـ الكرة الذهبية وموقف محمد صلاح

محمد صلاح، كشف البرازيلي كاكا لاعب ريال مدريد وميلان السابق، عن مرشحه للتتويج بالكرة الذهبية 2025، والمرشح لها كل من محمد صلاح نجم ليفربول ولامين يامال لاعب برشلونة وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان كاكا سبق وتوج بـ الكرة الذهبية "بالون دور" في عام 2007، وتحدث البرازيلي عن نجوم الموسم الحالي وأبرز المرشحين للجائزة.

وقال كاكا في تصريحاته لشبكة "Give me sport": "من الصعب تحديد من يستحقها الآن، فمن المهم الانتظار حتى نهاية الموسم مع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهاية الدوريات"، بالنسبة للسباق، أرشح محمد صلاح، أعتقد أن فيرجيل فان دايك عاد إلى مستواه المعهود، ويستحق التقدير أيضًا".

وأضاف كاكا: "أرشح كيليان مبابي مع الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وأرشح لامين يامال ورافينها لأن برشلونة فاز بالدوري الإسباني وكأس الملك ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأفاد: "بحسب نهائي دوري أبطال أوروبا، قدم ديمبيلي موسمًا رائعًا أيضًا، وإذا استطاع أن يكون نجم المباراة النهائية، فسيكون من المرشحين للفوز أيضًا".

وحسم مبابي صراع الحذاء الذهبي الأوروبي وهداف الدوري الإسباني، وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، وأفضل صانع ألعاب، وحصل على لقب الدوري الإنجليزي مع فريقه.

محمد صلاح يكشف سبب رفض العروض السعودية واللعب لريال مدريد وبرشلونة

فيما كشف محمد صلاح لاعب ليفربول، عن العروض التي رفضها من الدوري السعودي قبل أن يجدد عقده مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: كنت على وشك الانتقال للدوري السعودي والناس كانت مرحبة بي بشكل كبير والمفاوضات كانت جادة جدًا ولكن حسم التجديد لليفربول الأمر.

وأضاف أن ريال مدريد وبرشلونة لم يكونا في الصورة لأني لا أرغب في ذلك في الوقت الحالي.

كما عبر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، مع الريدز.

محمد صلاح يتحدث عن التجديد

وأشار صلاح إلى أن تجديد تعاقده مع النادي تأخر بسبب سياسة النادي، لكن في النهاية تم التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وأثنى صلاح على المدرب أرني سلوت، وقال إنه شعر بارتياح معه ولغة الحديث.

وقال صلاح: الموسم الحالي هو الأمتع لي مع ليفربول وأرني سلوت واحد من الأسباب لأني شعرت بارتياح معه.

جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي

وحسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

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