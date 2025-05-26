مصدر بالزمالك: تواصل مستمر مع عبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن هناك تواصلًا مستمرًا مع عبد الله السعيد، نجم الفريق، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه بالبقاء وتمديد عقده.

اللاعب رحّب بالتجديد

وأوضح المصدر في تصريح خاص أن عبد الله السعيد لا يمانع في الاستمرار مع الزمالك، وأنه يشعر بالراحة داخل النادي منذ انضمامه، خصوصًا بعد الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه مؤخرًا، إلى جانب تقديره للتعامل الاحترافي من جانب إدارة الكرة.

أمور مالية وفنية تُعيق الحسم

وأضاف المصدر أن هناك بعض التفاصيل المالية والفنية التي لا تزال محل نقاش بين الطرفين، لكنها لم تصل إلى مرحلة الخلاف، بل يجري العمل على تذليلها من خلال التواصل المباشر مع اللاعب ووكيله.

الزمالك يسعى لغلق الملف سريعًا

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء هذا الملف سريعًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، لضمان الاستقرار الفني، خاصة أن السعيد يُعد من الركائز الأساسية في خط الوسط وصاحب خبرات كبيرة يعوّل عليها الجهاز الفني.

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