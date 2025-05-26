رئيس نابولي يكشف آخر تطورات المفاوضات لضم دي بروين

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، آخر تطورات المفاوضات لضم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي أعلن رحيله عن ناديه بنهاية عقده مع النادي في يونيو المقبل.

ويرتبط دي بروين بالانضمام إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي، في صفقة انتقال حر، خلال الصيف.

وتحدث دي لورينتيس لقناة TG2 عن آخر تطورات مفاوضات نادي لضم دي بروين، حيث سُئل عمّا إذا كان المشجعون سيشاهدون البلجيكي يلعب في ملعب مارادونا الموسم المقبل، فأجاب: "على الأرجح نعم، أعلم أنه اشترى منزلًا جميلًا بالفعل، أو بالأحرى أعتقد أنه اشترى منزلًا جميلًا، تحدثتُ معه ومع زوجته وابنه البالغ من العمر تسع سنوات هذا الصباح عبر مكالمة فيديو".

وسُئل دي لورينتيس أيضًا عمّا إذا كان هذا إعلانًا رسميًا عن توقيع دي بروين، فأجاب: "لا، لا يمكننا قول ذلك حتى نتأكد من الأمر بشكل قاطع، نحن جادون، هذا ما أعرفه".

تفاصيل عرض نابولي للتعاقد مع كيفين دي بروين

وأكد نادي نابولي الإيطالي رغبته في التعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، والذي سيغادر ناديه عقب نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل عرض نابولي لضم دي بروين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ألماتينو" الإيطالية، فإن جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي نابولي، مستعد لضم دي بروين، حيث تقدم النادي بعرض للاعب لمدة 3 سنوات.

وأوضحت أن النادي الإيطالي عرض على البلجيكي مبلغ 8 ملايين يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد، بالإضافة إلى حقوق الصور التي ستكون لدى دي بروين.

وأكملت الصحيفة، أن مصادر قريبة من دي بروين أوضحوا أن اللاعب سيحسم وجهته القادمة بحلول يوم 3 يونيو المقبل.

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