سباليتي يعلن عن قائمة منتخب إيطاليا لتصفيات كأس العالم 2026

أعلن الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة الأتزوري استعدادًا لمباراتي النرويج ومولدوفا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقررة الشهر المقبل.

عودة أتشيربي لقائمة منتخب إيطاليا

واستدعى سباليتي، المدافع فرانشيسكو أتشيربي، كما ضم ديفيد زاباكوستا وريكاردو أورسوليني للفريق أيضًا.

ولعب أتشيربي آخر مرة مع إيطاليا في التعادل السلبي مع أوكرانيا في نوفمبر 2023.

وعاد زاباكوستا لاعب أتالانتا أيضًا لأول مرة منذ عام 2021، بينما عاد أورسوليني، الذي سجل 17 هدفًا لصالح بولونيا وقادهم للفوز بكأس إيطاليا، إلى خطط سباليتي.

وتلعب إيطاليا، التي تأهلت لكأس العالم آخر مرة في 2014، في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج وإستونيا والكيان الصهيوني ومولدوفا.

قائمة منتخب إيطاليا

وجاءت قائمة منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، أليكس ميريت، جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، أليساندرو بونجيورنو، أندريا كامبياسو، دييجو كوبولا، جيوفاني دي لورينزو، فيديريكو ديماركو، ماتيو جابيا، فيديريكو جاتي، ديستني أودوجي، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: نيكولو باريلا، تشيزاري كاسادي، دافيدي فراتيسي، مانويل لوكاتيلي، صامويل ريتشي، نيكولو روفيلا، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: مويس كين، لورينزو لوكا، دانييل مالديني، ريكاردو أورسوليني، جياكومو راسبادوري، ماتيو ريتيجي.

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