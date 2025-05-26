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رياضة

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

يرأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق معسكرًا مغلقًا هناك قبل انطلاق المباراة الأولى من البطولة والمحدد لها يوم 14 يونيو.

 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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