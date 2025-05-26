الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو على أزمة تعيين رئيس الشاباك

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت القناة 12 العبرية، عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو قوله، آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدا.

نتنياهو يتحدث عن بشرى بشأن ملف الأسرى

جاء ذلك فى كلمة مقتضبة توجه بها نتنياهو إلى عائلات الأسرى، زعم فيها إن إعادة الرهائن من قطاع غزة يمثل أهمية قصوى، لكنه استدرك آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدا.

نتنياهو يعلق على الأزمة الدائرة حول رئيس الشاباك

وتطرق نتنياهو فى كلمته إلى الأزمة الدائرة فى الاحتلال حول تعيين رئيس الشاباك، مؤكدا، أن رئيس الحكومة هو من يعين رئيس الشاباك وفقا للقانون.

وقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، نقوم بكل ما يلزم من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة.

هيئة عائلات الأسرى: نتنياهو يتجه لتوسيع الحرب بدلا من صفقة تعيد الرهائن

الحوثيون: مستمرون في التصعيد العسكري ضد الاحتلال حتى وقف العدوان علي غزة

 

 

 

 

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