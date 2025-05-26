الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

الحوثيون: مستمرون في التصعيد العسكري ضد الاحتلال حتى وقف العدوان علي غزة

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

قال المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيين): نتابع بقلق التصعيد الإجرامي الكبير وارتكاب العدو الصهيوني مجازر مروعة في غزة.

محرقة بشرية وجريمة حرب

وأضاف المكتب السياسي لأنصار الله: إحراق العدو أجساد عشرات النازحين بمدرسة الجرجاوي بغزة محرقة بشرية وجريمة حرب.

وتابع المكتب السياسي لأنصار الله: نجدد العهد أننا لن ندخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.. مستمرون في التصعيد العسكري حتى يرضخ العدو ويتوقف كليا عن العدوان على غزة ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

 وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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الحوثيين غزة مدرسة الجرجاوي الشعب الفلسطيني العدوان على غزة أطفال غزة

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