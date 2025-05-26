شيخ المصورين السينمائيين محمد بكر ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج “واحد من الناس” من برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، المصور الكبير محمد بكر، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين.

ويمتلك محمد بكر في رصيده ما يقرب من مليون صورة تؤرخ لأفلام السينما المصرية منذ عصر السينما الصامتة، ويكشف خلال اللقاء أسرار وكواليس لم تذع من قبل عن أهم اللقطات والصور في الأعمال السينمائية.

ويتحدث بكر عن أفلام: "الثلاثية – الرصاصة لا تزال في جيبي – المومياء – الفتوة – دعاء الكروان – أبناء الصمت – السقا مات – سيدة القصر – دماء على النيل – لحن الخلود – رد قلبي – خلي بالك من زوزو – المنتقم – نار الشوق – لا تسألني من أنا – شيء في صدري – مطاردة غرامية – أنا حرة".

ويكشف أيضًا عن صور خاصة وكواليس في حياة النجوم والمشاهير، وتعاونه معهم.

صور خاصة للرئيس السادات

كما يعرض صورا للرئيس الراحل أنور السادات وكواليس تذاع لأول مرة.

برنامج واحد من الناس

وبرنامج واحد من الناس، يقدمه الإعلامي عمرو الليثي من السبت إلى الإثنين على شاشة قناة الحياة.

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