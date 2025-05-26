الخارجية الألمانية: معاناة الفلسطينيين تتطلب موقفا حاسما لإنهائها

قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الاثنين إن الوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار، مطالبة حماس وإسرائيل بتحقيق ذلك.

وأضافت الخارجية الألمانية: “الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة تستدعي منا موقفا حاسما لإنهاء الأزمة”.



ألمانيا: دول أوروبية عدة تطالب بوقف الشراكات مع إسرائيل

وتابعت: موقفنا ثابت ويؤكد وجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ودول أوروبية عدة تطالب بوقف الشراكات مع إسرائيل بسبب عدوانها على غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق، ونطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: نتمسك بحل الدولتين ونرفض تهجير الفلسطينيين ويجب وقف الحرب وعدم تحويل غزة إلى مقبرة.

وتابع: إسبانيا كانت من أولى الدول التي فرضت عقوبات على المستوطنين ونطالب بانضمام دول أخرى.

واستطرد: بدأنا منذ سنة مراجعة اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وهناك دول أخرى انضمت إلينا.

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