الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

حكومة غزة: الاحتلال استهدف 241 مركزا لإيواء النازحين

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم الإثنين: إن الاحتلال قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في غزة مجزرة وحشية راح ضحيتها 31 شهيدا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين امتداد للتطهير العرقي والإبادة المستمرين منذ 600 يوم.
 

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صحيفة هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة

وتابع: الاحتلال استهدف 241 مركزا للإيواء والنزوح لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن مجازر الاحتلال تهدف إلى إسقاط المنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 50 شهيدا، 30 منهم جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

بينما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف لـ الاحتلال علي منزل لعائلة عبد ربه بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، قد نقلت فيديو متداول، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

 

طفلة تهرب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في غزة

وتظهر الطفلة في الفيديو وهي تحاول الهروب من النيران التي حاصرتها من كل اتجاه، بعدما قصف الاحتلال المدرسة التي تؤوي النازحين

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