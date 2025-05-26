حكومة غزة: الاحتلال استهدف 241 مركزا لإيواء النازحين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم الإثنين: إن الاحتلال قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في غزة مجزرة وحشية راح ضحيتها 31 شهيدا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين امتداد للتطهير العرقي والإبادة المستمرين منذ 600 يوم.



وتابع: الاحتلال استهدف 241 مركزا للإيواء والنزوح لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن مجازر الاحتلال تهدف إلى إسقاط المنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 50 شهيدا، 30 منهم جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

بينما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف لـ الاحتلال علي منزل لعائلة عبد ربه بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، قد نقلت فيديو متداول، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

طفلة تهرب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في غزة

وتظهر الطفلة في الفيديو وهي تحاول الهروب من النيران التي حاصرتها من كل اتجاه، بعدما قصف الاحتلال المدرسة التي تؤوي النازحين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.