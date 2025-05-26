تحييد المنابر أبرزها، تعليمات حاسمة من وزير الأوقاف السوري لخطباء المساجد

أصدر محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف السوري، اليوم الإثنين تعميمًا لخطباء المساجد.

وطالب وزير الأوقاف في نظام أحمد الشرع، خطباء المساجد بالالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والخطاب الإيجابي وتعزيز السلم الأهلي وتحييد المنابر عن الطعن بالكيانات والأشخاص.

وأهاب خطباء المنابر بضرورة الالتزام والحرص علي الخطاب الديني الذي ينص علي ما يلي:

1-الالتزام بمنهج الوسطية والفكر المعبأ المتوازن من غير إفراط أو تفريط.

2- الالتزام بالخطاب الإيجابي المعبأ بالحكمة البعيد عن التعصب والتحزب وتحييد المنابر عن الطعن في الكيانات والأشخاص.

3-الالتزام بالضوابط العلمية ومراعاة فقه الثبيت من المعلومات من مصادرها الموثوقة.

4-التركيز علي الخطاب الجامع الذي يوحد الكلمة ويؤلف القلوب ويعزز التعايش والسلم الأهلي.

5-مراعاة الطرح المناسب للواقع والذي يحاكي حاجات المجتمع.

6ـ التقيد بالزمن المحدد للخطبة 30 دقيقة كحد أقصى والبعد عن الإطالة

7-الرجوع في النوازل للوزارة لمعرفة الطرح المناسب

8-المرجعية الشرعية للخطاب الديني هي المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة والمذاهب العقدية الثلاثة (الأشاعرية والماتريدية وأهل الحديث).

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