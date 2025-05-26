الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

بعد استشهاد 53 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال، تصريح مستفز لوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

كريستي نويم، فيتو
كريستي نويم، فيتو

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، اليوم الاثنين، خلال زيارتها لإسرائيل:"لن نسمح للكراهية بأن تنتصر أبدًا".

وشددت نويم على دعم واشنطن الكامل لـ إسرائيل، قائلة: "سنواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها على الإرهاب".

وتأتي هذه التصريحات بعد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 53 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال وأكثر من 123 ألف مصاب، فيما استشهد أكثر من 220 صحفيًا أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية، وفي وقت تتعرض فيه المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمدارس للقصف المباشر.

وتسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ شهور في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تشير التقارير إلى وفاة عشرات الأطفال جوعًا نتيجة انقطاع الإمدادات الغذائية والدوائية، في مشهد وصفته منظمات حقوقية بـ"الإبادة البطيئة".

وهذه التصريحات تعكس استمرار الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لإسرائيل رغم الانتقادات الدولية المتصاعدة بشأن الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة. 

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