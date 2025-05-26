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خارج الحدود

إطلاق 3 صواريخ من جنوب غزة تجاه مناطق الغلاف

صاروخ،فيتو
صاروخ،فيتو

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 3 صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف.

واعترض صاروخ أطلق من غزة قبل دخوله مناطق الغلاف.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحصيلة النهائية 8 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل خلال أسبوع.

وبحسب يديعوت أحرونوت نقلًا عن مسئول بالجيش الإسرائيلي: حماس نجحت في صناعة مئات الصواريخ وعشرات منها يمكنها الوصول لإسرائيل.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مصادر، بأن عمليات جيش الاحتلال العسكرية يرجح أن تشهد تصعيدا قريبا.

وقال ‏رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حركة حماس تحت ضغط كبير جدا وفقدت قدرتها على القيادة والسيطرة في قطاع غزة، وذلك وفق تعبيره.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

 في سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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