الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، استشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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وزارة الصحة بغزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة أطفال غزة أونروا العدوان الإسرائيلي

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