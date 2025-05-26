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خارج الحدود

ترامب: لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الإثنين إنه يعتقد أن لدينا أخبار سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.

وقال ترامب في حديث للصحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال في غزة.

وأضاف "تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات "جيدة للغاية" مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.


وذكر ترامب، بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف في بيدمنستر: "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية".

محادثات إيران

وعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جولة خامسة من المحادثات، بوساطة سلطنة عمان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الرسمي في روما: "لجولة الحالية من المحادثات حساسة بشكل خاص. علينا أن ننتظر الموضوعات التي سيطرحها الطرف الآخر. وسنحدد مواقفنا بناء على ذلك".

 

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الرئيس الأمريكى حركة حماس غزة دونالد ترامب وقف القتال في غزة عباس عراقجي مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي

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