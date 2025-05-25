أخبار الفن اليوم: نادين نجيم تتعاون مع ظافر العابدين لأول مرة.. تامر حسني يحتفل بعرض فيلم "ريستارت".. أمير كرارة يواصل تصوير "الشاطر"

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة وكان أهمها كالتالي:

كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن تعاونها مع النجم التونسي ظافر العابدين في موسم دراما رمضان المقبل 2026.



نادين نجيم وظافر العابدين

ونشرت نادين نجيم عبر خاصية الاستوري قائلة: “قنبلة الموسم.. نادين نجيم وظافر عابدين معًا في رمضان 2026”.

حرص عدد كبير من نجوم الموسيقى على دعم المطرب تامر حسني في العرض الخاص لفيلم “ريستارت” المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى.



ويحضر العرض كل من أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحميد الشاعري والملحن عمرو الشاذلي والموزع عمرو خضري ومصطفي حجاج وغيرهم.

ووصل تامر حسني ومحمد ثروت وعصام السقا العرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى، في سيارة صغيرة “ميني فان”.

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد "الشاطر"، بإحدى الدول الأوربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز "تامر مرسي" بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف".

ردت الفنانة داليا البحيري على بعض منتقديها الذين طالبوها بارتداء الحجاب، وضرورة الابتعاد عن الفن، وذلك عبر تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وقالت داليا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" الناس اللي بتدخل تقول ليا البسي الحجاب، انتوا مالكم؟ دع الخلق للخالق، ممكن اللي مش لابسة حجاب دي عند ربنا أحسن من ناس كتير".

وأضافت: “ممكن تكون بتعمل حاجات في السر أنت متعرفهاش تخليها عند ربنا أقرب منك بكتير، ممكن حد شكلًا تقول ده قريب من ربنا ويطلع مش كده، وممكن العكس”.

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك قبيل تسجيل حلقات جديدة من برنامج (حديث الروح).

من المقرر أن يعود البرنامج إلى مدته السابقة خمس دقائق، ويذاع قبل نشرة التاسعة، وذلك لاستعادة صورته التاريخية لدى ملايين المشاهدين.

تستعد النجمة هيفاء وهبي، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية والتي من المفترض طرحها قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بشكل سينجل.



وتتعاون هيفاء وهبي في ألبومها الجديد مع عدد من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وأحمد المالكي ونور عز الدين ووسام عبّد المنعم ومهندس الصوت ماهر صلاح وغيرهم.

ومن ناحية أخرى كانت قد قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين اليوم حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء للتقرير بجلسة ٢٢يونيو المقبل.

كشف الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن برنامج علمي جديد، وذلك للعرض على شاشة القناة الأولى.



يتضمن البرنامج الذي يحمل عنوان (كلام في العلم) قضايا علمية بارزة في مجالات مختلفة، في إطار رؤية ماسبيرو لتبسيط العلوم.

برنامج كلام في العلم

البرنامج الذي تحاور فيه الدكتورة داليا بركات العالم المصري الدكتور سامح سعد الباحث المرموق في الفيزياء الحيوية.. ويترأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام.. يتضمن الموضوعات التالية:

كيف بدأ الخلق ؟.. ما نعرفه عن بداية الكون، وما نعرفه عن حاضر الكون، وتركيبه، واتساعه، وتغيره، ومستقبله، وكذلك ما نعرفه عن تاريخ كوكبنا الطبيعي. وما نعرفه عن نشأة الحياة، وعما إذا كانت هناك حياة في كواكب أخرى ؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.