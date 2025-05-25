الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

داليا البحيري ترد على منتقديها: ممكن أكون أفضل منكم عند الله

داليا البحيري
داليا البحيري

ردت الفنانة  داليا البحيري على بعض منتقديها الذين طالبوها بارتداء الحجاب، وضرورة الابتعاد عن الفن، وذلك عبر تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنانة داليا البحيري

وقالت داليا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" الناس اللي بتدخل تقول ليا البسي الحجاب، انتوا مالكم؟ دع الخلق للخالق، ممكن اللي مش لابسة حجاب دي عند ربنا أحسن من ناس كتير".

وأضافت: “ممكن تكون بتعمل حاجات في السر أنت متعرفهاش تخليها عند ربنا أقرب منك بكتير، ممكن حد شكلًا تقول ده قريب من ربنا ويطلع مش كده، وممكن العكس”. 

أعمال داليا البحيري

يذكر أن الفنانة داليا البحيري قد ابتعدت عن الساحة الفنية لأكثر من ثلاث سنوات، كانت آخر أعمالها فيلم أولاد حريم كريم، وضم العمل مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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