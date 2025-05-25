أيمن بهجت والشاعري وطعيمة يدعمون تامر حسني في العرض الخاص لفيلمه "ريستارت" (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الموسيقى على دعم المطرب تامر حسني في العرض الخاص لفيلم “ريستارت” المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى.

العرض الخاص لفيلم ريستارت تامر حسني

ويحضر العرض كل من أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحميد الشاعري والملحن عمرو الشاذلي والموزع عمرو خضري ومصطفي حجاج وغيرهم.

ووصل تامر حسني ومحمد ثروت وعصام السقا العرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى، في سيارة صغيرة “ميني فان”.

العرض الخاص لفيلم ريستارت

ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

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