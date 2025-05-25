وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك قبيل تسجيل حلقات جديدة من برنامج (حديث الروح).

من المقرر أن يعود البرنامج إلى مدته السابقة خمس دقائق، ويذاع قبل نشرة التاسعة، وذلك لاستعادة صورته التاريخية لدى ملايين المشاهدين.

تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف

كما جرى الاتفاق أثناء اللقاء على التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف في عدد من المجالات ذات الصلة، وذلك لتعزيز الخطاب الوسطي، والتفكير العلمي، والرؤية الحضارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.