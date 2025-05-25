الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة

أحمد المسلماني مع
أحمد المسلماني مع وزير الأوقاف

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك قبيل تسجيل حلقات جديدة من برنامج (حديث الروح).

من المقرر أن يعود البرنامج إلى مدته السابقة خمس دقائق، ويذاع قبل نشرة التاسعة، وذلك لاستعادة صورته التاريخية لدى ملايين المشاهدين.

 

تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف

كما جرى الاتفاق أثناء اللقاء على التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف في عدد من المجالات ذات الصلة، وذلك لتعزيز الخطاب الوسطي، والتفكير العلمي، والرؤية الحضارية.

 

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أحمد المسلماني الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ماسبيرو الهيئة الوطنية للاعلام

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