الجمعة 16 مايو 2025
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ثقافة وفنون

"الشاطر" يشعل قصة حب بين هنا الزاهد وأمير كرارة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تشهد أحداث فيلم الشاطر الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة قصة حب بينه وبين الفنانة هنا الزاهد التي تشاركه بطولة العمل.

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم الشاطر طرحه بدور العرض السينمائية بداية شهر يوليو القادم.

وعلى قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف القادم.

فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، والفنان السعودي محمد القس.

كما يشارك في فيلم الشاطر كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي، من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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