الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أمير كرارة يواصل تصوير فيلم "الشاطر" استعدادًا لعرضه في الموسم الصيفي

امير كرارة
امير كرارة

يواصل الفنان  أمير كرارة تصوير المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد "الشاطر"، بإحدى الدول الأوربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز "تامر مرسي" بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف". 

 

فيلم الشاطر

ومن المقرر أن تستمر عمليات تصوير المشاهد الخارجية من فيلم "الشاطر" حتى الأسبوع المقبل، وبعدها يبدأ المخرج أحمد الجندي عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.

 

يشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 

 

وكان الفنان امير كرارة قد نشر مؤخرًا صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

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أمير كرارة الشاطر هنا الزاهد

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