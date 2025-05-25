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رياضة

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتأخر أمام طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة

تأخر فريق غزل المحلة أمام نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق لاعبه علي حمدي في الدقيقة 8. 

تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش 

 

طلائع الجيش وغزل المحلة

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز اليوم لاسيما غزل المحلة بقيادة محمد عودة في الظهور الأول له بعد تولى المهمة خلفا لبابا فاسيلو.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن في المجموعة برصيد 21 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

ويغيب الثنائى الإيفوارى مورى توريه ومحمد أشرف "بن شرقى" لاعبا خط وسط المحلة عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الإيفوارى مورى توريه على الكارت الأحمر أمام فريق الجونة، بينما محمد أشرف “بن شرقى” فيغيب لحصوله على الإنذار الثالث.

إلغاء الهبوط

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

6 أندية أنقذها قرار إلغاء الهبوط 

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، يأتى فى مقدمتها: الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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