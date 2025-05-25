الأهلي يدخل معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، الدخول في معسكر مغلق بداية من غدٍ، ولمدة 48 ساعة، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة للمواجهة الحاسمة لفريق فاركو في الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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