البيت الأبيض يكذب ويزور!

وكالة رويترز للأنباء فضحت البيت الأبيض، وقامت بضبطه متلبسًا بالكذب والتزوير! فقد كشفت أن الصور التي استخدمها الرئيس الأمريكي ترامب أثناء استقباله لرئيس جنوب أفريقيا ليؤكد اتهاماته بوجود جرائم إبادة لمزارعي بيض في جنوب إفريقيا هي صور من الكونغو الديمقراطية، وليست جنوب إفريقيا، وأن مرتكبيها هم الذين قاموا بتصويرها!

وهذه جريمة كذب وتزوير تورط فيها البيت الأبيض، لأنه ليس متصورًا أن مركز الحكم في أكبر دولة والتي تفرض قيادتها على العالم كله قد أخفق مهنيًّا وهو يعد هذه الصور المزيفة للرئيس الأمريكي ليستخدمها في إحراج ضيفه كما خطط لذلك.. الأرجح أن من أعد وجهز هذه الصور كان يعرف حقيقتها وأنها لا تخص جنوب إفريقيا، وإنما تخص الكونغو الديمقراطية، أي أنه ارتكب التزييف مع سبق الإصرار والترصد.

هذا إذن أمر مفروغ منه، ولكن الأمر غير المعروف هو هل ترامب شخصيًّا كان على علم بتزوير الصور أم أنه تم الكذب عليه وخداعه من قبل من اختار له هذه الصور؟! وكلا الأمرين أحلاهما مر.. فإذا كان ترامب تم الكذب عليه من داخل البيت الأبيض ومن قبل أحد أو بعض مساعديه فهذا يعني أن الرئيس سيفقد الثقة في طاقم مساعديه بالبيت الأبيض.

أما إذا كان ترامب على علم بهذا التزوير فهذه كارثة فادحة، لأنه يعني شيئًا لا يمكن وصفه بكلام منضبط، ويعني أننا سوف نشهد كذبًا وتزويرًا على نطاق واسع في ممارسة الإدارة الأمريكية الحالية للسياسة الخارجية. ولن يُحد من ذلك إلا يقظة الإعلام الأمريكي والعالمي الذي نعول عليه في كشف الكذب والتزوير الأمريكي الرسمي الآن.

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