السبت 24 مايو 2025
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أصابع أمريكا تلعب!

وكأن ما قال به السفير الأمريكى السابق في سوريا عاديا، رغم أنه اعتراف صريح من أمريكي بأن بلاده تتدخل في شئوننا نحن العرب وتجاهر بذلك الآن علنا! لقد قال السفير الأمريكي السابق إنه درب الرئيس السوري الحالي على الإنتقال إلى عالم السياسة في عام 2023. 

وفي العام التالى انتقل الشرع فعلا إلى عالم السياسة، ومع ذلك لم ينتبه أحد لهذا الاعتراف الأمريكي الذى لم ينفيه مسئول سوري قريب أو حتى بعيد من الرئاسة السورية، ولم ينزعج أحد من العرب، بل مر الأمر مرور الكرام، وكأن هذا الاعتراف الأمريكي عادي!

 
إن كلام السفير الأمريكي السابق في سوريا عن الرئيس السوري الحالى خطير، ويبين أن أصابع أمريكا مندسة في شئوننا، وترتب لنا أوضاعنا الحالية وتصوغ لنا مستقبلا.. إنه كلام يفسر لنا أن استقبال ترامب للرئيس السوري في الرياض كان نتيجة لتاريخ سابق وتعاملات سابقة، وليس كما أخرج استجابة لطلب سعودي تركي.. وذات الشىء ينطبق على رفع العقوبات الأمريكية على سوريا..

 
إن ذلك يذكرنا بما فعلته أمريكا تحت إدارة ديمقراطية حينما سعت لتسليم الإخوان مقاليد الحكم في مصر، وكان ذلك ثمرة اتصالات وحوارات ولقاءات ومشاورات بدأت منذ عام 2005، وازدهرت منذ عام 2009، وهو العام الذى قررت فيه جماعة الإخوان أن تنفذ خطتها لتحل محل مبارك في حكم مصر.

 

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وهكذا.. أمريكا لم تنسحب كما قيل من منطقتنا وتوجهت باهتمامها لآسيا، وإنما هى تدبر لنا أمورنا خفية بفعالية وهمة ونشاط وبشكل تفصيلى، ونحن للأسف الشديد لا نكتفى بالسكوت وإنما نساعدها في إخراج ما تريده وكأنه استجابة لرغباتنا نحن!

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