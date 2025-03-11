للأم المرضعة، علامات تجبرك على الإفطار في رمضان

الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأزل والأساسي للأطفال خاصة فى أول ستة أشهر من عمرهم، فهي توفر لهم العناصر الغذائية المهمة وتضمن أهم مناعة قوية.

والرضاعة الطبيعية، تجبر الام على التغذية السليمة التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية، وفى شهر رمضان المبارك تقوم بعض الأمهات المرضعات بصوم رمضان دون الوعى بمدى تأثير ذلك على الرضاعة.

صيام الأم المرضعة

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الصيام فريضة في الإاسلام، ولكن أعطى الله رخصته للنساء في حالات الحمل والرضاعة حفاظا على نمو الجنين وتكوينه، وأيضا حفاظا على إرضاع الطفل وتوفير له كميات من اللبن تعمل على إشباعه ونموه بشكل صحى، ورغم ذلك هناك بعض الأمهات المرضعات التي تصر على صيام الشهر الكريم، وهذا الأمر لا مانع منه ولكن يجب توافر بعض الشروط حتى يسمح للمرأة المرضعة بالصيام.

علامات تجبرك الأم المرضعة على الإفطار فى رمضان

وأضاف شبيب، أنه مادامت الأم بصحة جيدة ولا تعانى من اى نقص فى المعادن والفيتامينات ولا تعانى من اى أمراض مزمنة وتتغذى جيدا فى وجبتى الإفطار والسحور، مع شرب السوائل الكافية فلا مانع من الصيام، ولكن هناك علامات إذا ظهرت فهذا يعنى أن الطفل تأثر من الصيام لقلة كمية لبن الأم، ومن هذه العلامات:-

قلة كمية اللبن بشكل واضح.

قلة معدلات تغيير الحفاض نتيجة البول أو البراز.

تأثر وزن الطفل حيث لا يزداد الزيادة الطبيعية.

الشعور بأن الطفل غير طبيعي وتظهر عليه علامات الجوع.

ان تشعر الأم بالهبوط وزغللة العين وإصابتها بانخفاض نسبة السكر والضغط بالدم.

الرضاعة الطبيعية

وتابع، أنه فى حالة ظهور العلامات السابقة يجب على الأم المرضعة أن تفطر فى الشهر الكريم وتؤجل صيامه بعد فطام الطفل حفاظا على صحة الطفل وتغذيته ونموه بشكل صحى، كما يجب على الأم المرضعة أن تهتم بتناول المكملات الغذائية خلال فترة الرضاعة لعدم الإصابة بنقص فى الحديد أو الكالسيوم أو الفيتامينات والمعادن الأخرى، مما يؤثر على صحة الأم بشكل سلبي.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.