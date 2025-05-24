تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بجامعة أسيوط الأهلية

استقبلت جامعة أسيوط الأهلية وفدًا ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات لتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، اليوم السبت، للاطلاع على ما تقدمه من خدمات تعليمية متطورة للطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط في تصريح له أن زيارة اللجنة تأتى في إطار متابعة مستوى التجهيزات الأكاديمية والمعامل الحديثة، مشيرًا إلى ما توليه الجامعة من اهتمام خاص بتعزيز قدرات طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، وهو ما انعكس في موافقة المجلس الأكاديمي للجامعة في جلسته الأخيرة على تجهيز أربعة معامل جديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه.

طرح برنامجين جديدين خلال العام الجامعي المقبل

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه يجرى حاليًا دراسة إمكانية طرح برنامجين جديدين خلال العام الجامعي المقبل، هما "نظم المعلومات الطبية والحيوية" و"الأمن السيبراني"، لتلبية احتياجات سوق العمل وتوسيع قاعدة البرامج النوعية بالكلية.

وصرّح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة استقبلت وفدًا من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، وعضوية كل من الدكتور محمد منصور رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور محمد النمر رئيس قسم القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا، وذلك في إطار زيارة ميدانية لتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب الكلية.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن، أن الوفد عقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الكلية والجامعة، بحضور الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد المشرف على الكلية، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا نشأت وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة، والدكتور إبراهيم العوضي وكيل الكلية للدراسات العليا، وكذلك بحضور الدكتور ممدوح فاروق الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب، والدكتور ماجد أحمد عسكر منسق برنامجي علوم الحاسب وهندسة البرمجيات، ومصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، وخالد نايل مدير مكتب عميد كلية الحاسبات، ودينا مصطفى مدير إعلام جامعة أسيوط الأهلية، وسحر جمال منسق ترتيبات الزيارة.

وأضاف الدكتور نوبي محمد حسن أن الوفد تفقد خلال جولته القاعات الدراسية والمعامل والمرافق الخدمية، من بينها المسرح الجامعي، والعيادة الطبية، والكافتيريا، والملاعب، بالإضافة إلى إدارة شئون الطلاب التي تعتمد على النظم الرقمية في كثير من مجالات عملها. كما اختتم الوفد زيارته بتفقد المكتبة الرقمية والورقية بالجامعة، معربين عن تقديرهم لما لمسوه من تجهيزات متميزة وبيئة تعليمية محفزة تسهم في إعداد خريجين متميزين.

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