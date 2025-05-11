الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

انطلاق أعمال رصف شارع المجلس بالبداري أسيوط لتطوير البنية التحتية

رصف شوارع البداري
رصف شوارع البداري بأسيوط، فيتو

تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال الرصف الجارية للطبقة السطحية بشارع مجلس المدينة بمركز البداري، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة.

 

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال الرصف تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر، رئيس المركز، الذي تابع التنفيذ ميدانيًا برفقة نائبيه حافظ جلال وشعبان أبو عون، وذلك لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية المحددة.

 

خطة محافظة أسيوط التنموية لتحسين كفاءة الطرق وتعزيز السيولة المرورية

 

وشدد محافظة أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، لضمان تحقيق جودة عالية وإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مؤكدًا أن قطاع الرصف يمثل أولوية ضمن خطة المحافظة التنموية لتحسين كفاءة الطرق وتعزيز السيولة المرورية.

 

 

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وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف الحالية بمحافظة أسيوط تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهذا القطاع الحيوي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية.

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