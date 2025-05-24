انطلاق حملة رش لمكافحة انتشار البعوض والحشرات بقرى أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الوقائية لرش البعوض والحشرات الطائرة بعدد من قرى ومناطق مركز ساحل سليم بأسيوط، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الوقاية الصحية والحد من انتشار الأمراض التي تنقلها الحشرات والقوارض.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تلك الجهود تضمن بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

تنفيذ الإجراءات الوقائية وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الصحة والوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة، والوصول إلى كافة المناطق التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر النواقل.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبد اللطيف فضالة، نفذت حملة موسعة بالتعاون مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية، استهدفت عدة قرى ومناطق منها الشيخ شحاتة، الجمايلة، باخوم، التناغة الشرقية، بويط، دير تاسا، الرويجات، وتاسا، بالإضافة إلى مناطق شارع المطحن، شارع المطافي، مصرف الجرف، الهدار، الجمسة، عصارة قوشتي، التناغة الغربية، والعفادرة وقد جرت الحملة تحت إشراف إبراهيم عزيز، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"

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