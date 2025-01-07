الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسيوط: رصف طريق أولاد الياس الوعاضلة بصدفا بتكلفة 5 ملايين جنيه

رصف الطرق بأسيوط،
رصف الطرق بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط  تسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمحافظة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030. 

 

 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى تذليل العقبات للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق ضمن الجهود المبذولة في القطاعات المختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

 

رصف طريق “أولاد الياس/ الوعاضلة”

 

وأكد محافظ أسيوط  إستمرار أعمال رصف طريق "أولاد الياس/ الوعاضلة" بمركز صدفا لليوم الثاني على التوالي بطول 1.5 كيلومتر بآخر حدود مركز صدفا على ترعة نجع حمادي وذلك بتكلفة 5 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 لافتًا إلى إشراف ومتابعة مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية والمرور الدوري على تلك الأعمال للإطمئنان على مراحل التنفيذ بمشاركة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا والطاقم الفني المشرف ومدير مشروعات المديرية والمهندسون المشرفون على تنفيذ المشروع وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الشأن. 

 

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق بطول 3200 متر بالكوم الأحمر

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الطريق الدائري بحي غرب (صور)

 

وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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