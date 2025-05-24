محافظ أسيوط يتفقد القافلة الطبية ومعرض الفنون التطبيقية لجامعة بدر (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة ميدانية إلى فرع جامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة، في إطار دعم أوجه التعاون مع الجامعات الخاصة وتعزيز الشراكة في المجالات التعليمية والمجتمعية.

وكان في استقباله الدكتور مصطفى كمال، رئيس الجامعة، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمود عمر، أمين عام الجامعة، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر، وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

وبحث محافظ أسيوط - خلال اللقاء - آفاق التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، لا سيما في مجالات التدريب ورفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مؤكدًا أن جامعة بدر تعد صرحًا تعليميًا واعدًا وشريكًا أساسيًا في دعم خطط التنمية على أرض أسيوط، بما ينسجم مع أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الزيارة فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ تأسيس جامعة بدر، والتي أنشئت بقرار جمهوري عام 2021 على مساحة 81 فدانًا، وتضم 12 كلية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في صعيد مصر كما تطرق إلى أبرز الخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة، ودورها في إثراء الحركة التعليمية.

وعقد المحافظ اجتماعًا مع عدد من عمداء الكليات، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم حول دعم جهود التنمية بالمحافظة، وربط العملية التعليمية بالمشروعات التنموية الجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

كما تفقد محافظ أسيوط القافلة الطبية المجانية التي تنظمها كلية التمريض بالجامعة، بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط، والتي تقدم خدمات طبية في مجالات الاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والتثقيف الصحي، إضافة إلى مبادرة الكشف عن الأورام. واطمأن على سير العمل بالقافلة، مشيدًا بجهود القائمين عليها ودورها في خدمة المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات النوعية.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة كلية طب الفم والأسنان، حيث تفقد المحافظ عيادة التركيبات المتحركة، ومعمل كراسي الأسنان، والقاعات الدراسية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للطلاب والمترددين.

واختتم محافظ أسيوط زيارته بتفقد معرض فني متميز نظمه طلاب كلية الفنون التطبيقية بعنوان "Egypt"، ضم أعمالًا إبداعية تعكس رؤيتهم الفنية لجماليات مصر وهويتها الحضارية مشيدًا بالمستوى الراقي للأعمال الفنية المعروضة، معتبرًا إياها نموذجًا للوعي الثقافي والابتكار لدى شباب الجامعة.

وفي ختام الزيارة، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره لإدارة الجامعة وطلابها، مشيدًا بجهودهم في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي بمحافظة أسيوط.

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