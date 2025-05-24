اختيار منتخب فتيات أسيوط للمشاركة في اللقاء المجمع للمحافظات بالغردقة (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه الكامل على دعم وتمكين الفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

توفير بيئة مناسبة ومحفزة للفتيات لممارسة الرياضة

وأوضح محافظ أسيوط أهمية توفير بيئة مناسبة ومحفزة للفتيات لممارسة الرياضة، بما يسهم في تنمية مهاراتهن واكتشاف المواهب الواعدة، ويدعم روح الانتماء والمواطنة، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الفتيات لما لذلك من أثر إيجابي على الصحة العامة وبناء جيل نشط وقوي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت لقاءًا داخليًا ضمن فعاليات مشروع "ألف بنت ألف حلم"، لاختيار منتخب أسيوط للفتيات، وذلك بمقر نادي الشبان المسلمين، وبمشاركة مراكز (درنكه، الفتح، الشبان المسلمين، وساحل سليم).

وشهد اللقاء منافسات رياضية قوية في كرة القدم بين الفتيات من الفئة العمرية 8 إلى 16 عامًا، وسط أجواء من الحماس والتنظيم، تمهيدًا لاختيار العناصر المتميزة التي ستمثل المحافظة في اللقاء المجمع لمحافظات الجمهورية، والمقرر عقده في المدينة الشبابية بالغردقة خلال شهر يوليو المقبل.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهر خلال الفعاليات، مؤكدًا أن الأداء المتميز للفرق يعكس الجهود المبذولة في تدريب وتأهيل الفتيات، ويعزز من فرص أسيوط في المنافسة على مستوى الجمهورية.

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