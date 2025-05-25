الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

اشتعال الغضب في ليبيا، محتجون يغلقون طرقًا رئيسية بطرابلس

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

خرج محتجون في مدن طرابلس والزاوية وصرمان، في موجة احتجاجات غاضبة، شملت إغلاق طرق رئيسية وإشعال الإطارات، للمطالبة بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة في البلاد.

في العاصمة طرابلس، أغلق المحتجون الطريق السريع وعددًا من المفترقات الحيوية، أبرزها جزيرة الفرناج وسيمافرو زناتة وطريق الشط–الشعاب، مستخدمين الإطارات المشتعلة، ما تسبب في توقف تام لحركة المرور.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تؤكد رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، مطالبين برحيلها فورًا.

وفي مدينة الزاوية، أُغلق مدخل المدينة من جهة بوابة الصمود، إضافة إلى الطريق القريب من إشارة الضمان، وسط حالة من التوتر الشعبي، عبّر خلالها المحتجون عن غضبهم من "تجاهل السلطات السياسية لمطالبهم"، ملوحين بمواصلة التصعيد حتى تحقيق التغيير.

الاحتجاجات امتدت إلى مدينة صرمان، حيث قطع المتظاهرون الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، وأشعلوا الإطارات في أكثر من موقع، مؤكدين أن الأزمة السياسية والأمنية لا يمكن معالجتهما دون تغيير جذري في السلطة.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظات إغلاق الطرق وإضرام النيران، وسط انتشار أمني محدود، وغياب أي رد رسمي حتى الآن من الحكومتين شرق وغرب البلاد أو المجالس السياسية المعنية.

 

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طرابلس والزاوية وصرمان جزيرة الفرناج وسيمافرو زناتة الأجسام السياسية

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