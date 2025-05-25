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صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا بالتزامن مع انفجارات عنيفة في كييف

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بالتزامن مع انفجارات مدوية في كييف وأوديسا وخاركوف ومقاطعات أخرى.

وأفاد عمدة مدينة خاركوف إيجور تيريخوف بوقوع انفجارات في خاركوف في شرق أوكرانيا.

وتداولت مجموعات الرصد أنباء حول سماع انفجارات مدوية في خاركوف وتشرنيغوف وأوديسا ونيقولاييف وكييف وسومي ودنيبر.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

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أوكرانيا صفارات الإنذار كييف خاركوف

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