أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يعود بتعادل إيجابي أمام صن داونز.. الزمالك يفوز على بتروجت.. ومبابي يبتعد بصدارة الحذاء الذهبي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية البازرة ولعل أهمها..

الزمالك يهزم بتروجت

فاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المبارة التي اقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

وسجل رشاد المتولي لاعب بتروجيت الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 24. فيما سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التعادل الأول للأبيض في مرمى بتروجيت بالدقيقة 30 من علامة الجزاء

وأحرز أحمد عبد الرحيم (إيشو) الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 49 في شباك بتروجت.

ثم اختتم محمود عبد الرازق شيكابالا ثلاثية الزمالك في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز

خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

ماذا يحتاج محمد صلاح لحسم جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي؟

بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، أقوى المرشحين للفوز بـ جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الحالي، بعدما أحرز هدفي فوز فريقه اليوم على ريال سوسييداد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد كيليان مبابي إلى 31 هدفًا في نسخة الدوري الإسباني، ليتصدر قائمة المتنافسين على الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 62 نقطة، بواقع 31 هدفًا، ويليه جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة صاحب الـ58.5 نقطة بواقع 39 هدفًا، ثم محمد صلاح برصيد 56 نقطة بواقع 28 هدفًا.

وتُمنح نقطتين لكل لاعب يسجل هدفًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، مقابل نقطة ونص لكل لاعب يسجل هدفًا خارجها.

وينتظر محمد صلاح معجزة للفوز بـ جائزة الحذاء الذهبي، حيث يحتاج إلى تسجيل هاتريك في مباراة ليفربول الأخيرة غدًا ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، إذا رغب في تقاسم الحذاء الذهبي الأوروبي مع كيليان مبابي، وإذا رغب محمد صلاح في الانفراد بالصدارة ومن ثم الحصول على الجائزة بمفرده، يحتاج إلى تسجيل سوبر هاتريك أمام كريستال بالاس، حيث سيرتفع رصيده في تلك الحالة إلى 62 نقطة.

عبد الواحد السيد يكشف السبب وراء أزمة زيزو مع الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك كواليس أزمة لاعب الفريق أحمد السيد زيزو وعدم تجديد عقده مع النادي، قائلا: "والد زيزو هو السبب في رحيله، ولم أتدخل في المفاوضات لإني لم أتمكن من التواصل مع والده بشكل كويس".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر":"والد زيزو تحدث أكثر من مرة مع مجلس الإدارة بعد الاتفاق على أرقام معينة ثم عاد لنتفاوض عليها"، متابعا: "زيزو كان المفروض يتم بيعه الموسم الماضي مع ضم لاعبين أقوياء بالمقابل المادي اللي جاي من بيعه".

وأكد: "العرض الأخير الذي قدمه الزمالك لزيزو كان مناسبا للغاية ومش هقول الأرقام ولكن من المحتمل أن يكون عرض الزمالك أكبر من الأهلي".

ولفت: "زيزو لو كانت نيته البقاء في النادي لحصل على ما يريد ويمكن 100 مليون وأكتر كمان، في النهاية هو كان وصل لمكانة كبيرة وخسر تلك المكانة اللي كان موجود فيها ولما يبطل هيبقى بلا هوية".

وأكد: "في الكواليس هو واخد اللي هو عايزه بشكل محترم وفي نفس الوقت بيظهر إن هو مضحي

ومفيش لاعب لعب للأهلي والزمالك وبقى له هوية".

محمد صلاح الأفضل بأنجلترا

توج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وفاز صلاح بالجائزة بعد تصويت الجمهور ولجنة خبراء، متفوقًا على فيرجيل فان دايك، راين جرافنبرخ، وآخرين، لينهي هيمنة مانشستر سيتي على الجائزة في آخر 5 مواسم.

وأصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بالجائزة أكثر من مرة، بعد تتويجه الأول في موسم 2017-2018.

ترتزيجيه يعود للأهلي

يستعد محمود حسن تريزيجيه، للعودة إلى صفوف النادي الأهلي عقب انتهاء موسمه مع فريق الريان القطري، وذلك من أجل الانضمام إلى معسكر المارد الأحمر استعدادًا لبطولة كأس العالم للاندية.

ومن المقرر أن تكون بداية ظهور تريزيجيه بقميص الأهلي بمواجهة ودية مرتقبة أمام فريق باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامتها يوم 8 يونيو المقبل، في إطار استعدادات الفريق لمونديال الأندية.

وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنتصف يونيو المقبل.

وتوج الغرافة بالنسخة الـ53 من كأس أمير قطر بعد فوزه في المباراة النهائية على الريان بقيادة محمود حسن تريزيجيه 2-1 اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

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