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بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025، يقدم موقع فيتو بثا مباشرا للمواجهة المرتقبة بعد قليل بين فريقي بيراميدز وصن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

بث مباشر لمباراة بيراميدز وصن داونز  

 نقدم لكم بثا مباشرا لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز 

 وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بثا مباشرا لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بـ بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي على الهواء مباشرة.

 

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة بيراميدز ضد صن داونز في ذهاب أبطال إفريقيا

 ويمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز ضد صن داونز اليوم عن طريق الناقل الحصري للبطولة شبكة بي إن سبورتس وتحديدا على قناة beIN Sports HD 2.

 

معلق مباراة بيراميدز ضد صن داونز اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم إلى المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

دوري أبطال إفريقيا الجديد يصل ملعب لوفتس فيرسفيلد

ووصل كأس دوري أبطال أفريقيا الجديد الي استاد لوفتس فيرسفيلد قبل مواجهة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا


وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، اول امس الخميس عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا الذي سيتم تسليمه لبطل النسخة الحالية.

 

 

مباراة الحلم لـ بيراميدز   

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش إلى تحقيق الفوز على صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسهيل مهمته لموقعة الإياب بالقاهرة من أجل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه. 

 

صن داونز ضد بيراميدز 

وصعد الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بعدما أقصى حامل اللقب النادي الأهلي حيث تعادل سلبيًا بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، وإيجابيًا 1-1 بالإياب في القاهرة، متسلحًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

وأزاح بيراميدز من طريقه فريق أورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.
 

ماييلي وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز في مواجهة صن داونز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

 ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

 

صن داونز  بالأصفر وبيراميدز بالأزرق

ويرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارسه اللون البنفسجي الكامل.

ويرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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