عبد الواحد السيد عن أزمة الإمارات: أنا مش حبسجي وقضيت فترة استجمام

علق عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق في نادي الزمالك، على أزمة الإمارات التي تعرض فيها للحبس هو ولاعبي الفريق الأبيض ودونجا ومصطفى شلبي.

عبد الواحد السيد يكشف كواليس تعرضه للحبس في الإمارات

وقال عبد الواحد السيد خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”: “أنا مش حبسجي أنا دخلت مع لاعيبتي.. أنا دخلت مكان لاعب آخر محدش يعرفه، ورئيس النادي ترك كل حاجة وبقى معانا”.

وتابع: "الموضوع إني مكنتش طرف ولكن قررت مسيبش لاعيبتي، وكان وجودي مهم مع مصطفى شلبي ودونجا لإنهم كانوا متأثرين نفسيا خاصة دونجا".

وقال: "أتحدى أي حد يطلع فيديو يظهر إني عملت أي إساءة، مكنش ليا علاقة بالموضوع وقررت أنني لن أترك لاعيبتي في الأزمة".

سبب مشكلة الزمالك في الإمارات



وتابع: "الإعلام الرياضي هو اللي كبر الأزمة، في الأول والآخر إحنا كنا في ملعب، والمشكلة دي حصلت أيضا مع فرقتين بالدوري الإماراتي، ولكن الإعلام في إدارته للأزمة كبر الموضوع وأشعلها".

وأضاف: "أنا متخضتش من الموضوع وكنت متأكد إنها هتتحل في النهاية، والحبس كانت فترة استجمام وبعيد تفكيري في حاجات كتير، احنا مدخلناش الحبس في جناية دي كانت شدة ملعب، ومكناش في سجن كان مكان أبعد ما يكون عن السجن أو الحبس".

قصة مشادة عبد الواحد السيد مع أحد المشجعين في الإمارات

وعن مشادته مع أحد المشجعين في جنوب إفريقيا، علق: "الموضوع كان مستفز وهو جاي علشان يعمل فيديو وينشره، وأنا مشتمتهوش ولا كلمته انا في الظروف دي بضرب بس ولو كنت مسكته كان الله يرحمه، ظل يطلب مني الاعتذار ولكني لم أخطئ فيه حقه لكي اعتذر له".



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