مدرب الأهلي: جاهزون لمواجهة الاتحاد وهدفنا الفوز بلقب دوري السوبر

أكد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أن الفريق استعد بشكل جيد وقوي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا، في أولى مباريات نهائي بطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5، وتستضيفها صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقال أوجستي: إن هدف الفريق الرئيسي تقديم مباريات قوية من أجل حصد لقب دوري السوبر٠

وتابع أوجستي: إننا نواجه فريقًا قويًّا، ولكننا مستعدون بقوة من أجل استعادة لقب الدوري لإسعاد جماهير النادي الأهلي.

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري غدًا في أولى مباريات نهائي دوري السوبر الساعة السادسة مساء على صالة الشباب والرياضة، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء القادم، وتقام المباراة الثالثة يوم الخميس القادم، وفي حالة اللجوء للمباراة الرابعة ستقام يوم السبت 31 من الشهر الجاري، وفي حالة تعادل الفريقين يتم لعب مباراة خامسة تقام يوم 1 يونيو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.