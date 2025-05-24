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رياضة

مدرب الأهلي: جاهزون لمواجهة الاتحاد وهدفنا الفوز بلقب دوري السوبر

أوجوستي بوش
أوجوستي بوش

أكد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أن الفريق استعد بشكل جيد وقوي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا، في أولى مباريات نهائي بطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5، وتستضيفها صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقال أوجستي: إن هدف الفريق الرئيسي تقديم مباريات قوية من أجل حصد لقب دوري السوبر٠

وتابع أوجستي: إننا نواجه فريقًا قويًّا، ولكننا مستعدون بقوة من أجل استعادة لقب الدوري لإسعاد جماهير النادي الأهلي.

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري غدًا في أولى مباريات نهائي دوري السوبر الساعة السادسة مساء على صالة الشباب والرياضة، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء القادم، وتقام المباراة الثالثة يوم الخميس القادم، وفي حالة اللجوء للمباراة الرابعة ستقام يوم السبت 31 من الشهر الجاري، وفي حالة تعادل الفريقين يتم لعب مباراة خامسة تقام يوم 1 يونيو المقبل.

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