ماجد سامي: زيزو فقد لقب أسطورة الزمالك وإمام عاشور مش شبه الأهلي

قال ماجد سامي، مؤسس نادي وادي دجلة إن أحمد السيد زيزو فقد أسطوريته داخل نادي الزمالك بعد انتقاله للأهلي، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لا يشبه جماهير الأهلي.

وقال ماجد سامي في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد أي لاعب في الزمالك انتقل للأهلي وأصبح أسطوري في عين جماهير الأهلي".

زيزو فقد أسطوريته في الزمالك

وتابع: "زيزو خسر أسطوريته بهذا الانتقال، ولكن العكس حدث عادي زي جمال عبد الحميد وحسام حسن، أصبحوا أساطير في الزمالك".

إمام عاشور، فيتو

وأكمل: "إمام عاشور لاعب مهم، ولن يكون أسطوري للنادي الأهلي، وهو لا يشبه جماهير الأهلي".

والد زيزو صعب جدًّا

وذكر: "والد زيزو صعب جدًّا، وكان بيكلمني يقول لي أكلم حسام غالي لكي أمنحه تعليمات في ليرس، أنا بحترمه جدًّا طبعًا، ولكنه صعب في التفاوض".

واختتم: "لم يحدث أن قمنا بمنع زيزو من اللعب في دجلة، وقمنا ببيعه قبل نهاية عقده، وكنا نمنعه من اللعب في وصوله متأخرًا للتدريبات في فترة الإعداد".

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