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رياضة

محمد صلاح يكرر إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

توج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. 

وفاز صلاح بالجائزة بعد تصويت الجمهور ولجنة خبراء، متفوقًا على فيرجيل فان دايك، راين جرافنبرخ، وآخرين، لينهي هيمنة مانشستر سيتي على الجائزة في آخر 5 مواسم. 

وأصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بالجائزة أكثر من مرة، بعد تتويجه الأول في موسم 2017-2018. 

صلاح يعادل إنجاز هنري وكريستيانو رونالدو ودي بروين

وانضم صلاح إلى نخبة تضم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

مساهمات صلاح التهديفية هذا الموسم 

وسجل صلاح موسمًا استثنائيًا، قاد خلاله ليفربول للقب الدوري الثاني في عصر البريميرليج، مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 18 تمريرة حاسمة، ليتصدر قوائم الهدافين وصناع الأهداف.

وبلغت مساهماته التهديفية 46 (أهداف + تمريرات)، وهو أعلى رقم في موسم مكون من 38 جولة، مقتربًا من الرقم التاريخي (47) المسجل باسم آلان شيرر، وأندرو كول من 42 مباراة. 

ويسعى صلاح، بعد تجديد عقده مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يحصد الجائزة 3 مرات، كما يملك فرصة تاريخية في الجولة الأخيرة للفوز بالحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في موسم واحد. 

وصعد صلاح إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين (244 هدفًا)، والخامس في ترتيب هدافي البريميرليج (185 هدفًا)، متجاوزًا سيرجيو أجويرو كأفضل هداف أجنبي في المسابقة.

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